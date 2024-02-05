Впав під колеса вантажівки: на Одещині водій переїхав чоловіка

У Білгород-Дністровському районі сталася ДТП. Водій, керуючи вантажівкою, здійснив наїзд на жителя сусіднього села, коли він йшов дорогою назустріч автомобілю. Чоловік не втримав рівновагу і впав під колеса.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди потерпілого доправили до місцевої лікарні з переломом руки та травматичним шоком.

Поліцейські перевірили водія на стан сп'яніння, він був тверезий.

На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Поліцейські помістили транспортний засіб на арештмайданчик та призначили низку експертиз. Слідство триває. Правоохоронці встановлюють повні обставини автопригоди.

Нагадаємо, автодорозі "Київ-Чоп", неподалік міста Корець, водій вантажівки наїхав на чоловіка, який лежав на проїзній частині.

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