Масштабна ДТП біля Тернополя: від удару автівки розтрощило, є загиблий 

У масштабній ДТП біля Тернополя під час зіткнення трьох автівок загинув пасажир, ще восьмеро людей отримали травми різного ступеня важкості.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

ДТП сталася на автодорозі М-30 Стрий – Ізварине на виїзді з Тернополя. Зіткнулися автомобілі Renault і BMW. Удар був такої сили, що автомобілі практично розтрощило.

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"Внаслідок аварії на місці події загинув пасажир Renault, жінка-водій з цього ж авто отримала травми. Також тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості отримали шестеро осіб з автівки BMW 525, серед них – троє дітей, віком 8, 15 років та немовля", - йдеться в повідомленні відомства.

Пасажирів та водія довелося рятувальникам витягувати з автомобіля BMW за допомогою спецобладнання.

Винуватець ДТП - водій автомобіля марки BMW-220D - втік з місця події. Оперативники карного розшуку спільно зі слідчими та працівниками Управління патрульної поліції розшукали втікача-порушника та затримали. Як з'ясувалося, чоловік позбавлений права керувати транспортними засобами. Затриманого уже двічі зупиняли патрульні за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, на автодорозі "Київ-Чоп", неподалік міста Корець, водій вантажівки наїхав на чоловіка, який лежав на проїзній частині.

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