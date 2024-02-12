Масштабное ДТП возле Тернополя: от удара автомобили разбило, есть погибший

В масштабном ДТП возле Тернополя во время столкновения трех автомобилей погиб пассажир, еще восемь человек получили травмы разной степени тяжести.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

ДТП произошло на автодороге М-30 Стрый – Изварино на выезде из Тернополя. Столкнулись автомобили Renault и BMW. Удар был такой силы, что автомобили практически разбило.

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"В результате аварии на месте происшествия погиб пассажир Renault, женщина-водитель с этого же авто получила травмы. Также телесные повреждения разной степени тяжести получили шесть человек из автомобиля BMW 525, среди них — трое детей в возрасте 8, 15 лет и младенец", — говорится в сообщении ведомства.

Пассажиров и водителя пришлось спасателям извлекать из автомобиля BMW с помощью спецоборудования.

Виновник ДТП – водитель автомобиля марки BMW-220D – скрылся с места происшествия. Оперативники уголовного розыска совместно со следователями и работниками Управления патрульной полиции разыскали беглеца-нарушителя и задержали. Как выяснилось, мужчина лишен права управлять транспортными средствами. Задержанного уже дважды останавливали патрульные за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, на автодороге "Киев-Чоп", недалеко от города Корец, водитель грузовика наехал на мужчину, который лежал на проезжей части.

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