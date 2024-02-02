Жуткое ДТП в Ровенской области: трое погибших

На дороге не разминулись два автомобиля.

Сегодня, 2 февраля, в Ровенском районе произошло ужасное ДТП. На месте происшествия работают полицейские.

Об этом сообщили в полиции региона.

Предварительно известно, что на автодороге у села Михалин бывшего Березновского района столкнулись грузовик "DAF" и "Mercedes-Benz Vito".

В результате ДТП погибли водитель микроавтобуса и две пассажирки.

Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители. Спасатели устраняют последствия ДТП и деблокируют тела погибших.

Напомним, в Хмельницкой области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Вблизи села Кременчуги водитель автомобиля "Форд Фокус" столкнулся с 58-летним велосипедистом. В результате полученных травм последний скончался в больнице.

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