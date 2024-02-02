Как удалось уничтожить "Ивановец" и насколько это серьезная потеря для РФ

Это серьезный удар для флота РФ, в том числе имиджевый.

По данным ГУР, стоимость ракетного катера "Ивановец", уничтоженного в Крыму, оценивается в 60-70 миллионов долларов. Однако стоимость – это не главное. В то время как боевая единица – это весомая потеря, потому что не так много таких кораблей у них осталось.

Об этом в эфире украинского радио сказал капитан 1-го ранга в отставке Владимир Заблоцкий.

Как отмечает эксперт, в некоторых флотах их называют корветами. У него:

4 пусковых противокорабельных ракет "Москит"

одна 76-мм универсальная пушка и две шестиствольных 30-мм

скорость – 42 узла

экипаж – 40-44 человека

водоизмещение – 460 тонн

длина – 56,1 метра

предназначение – уничтожение надводных кораблей.

Как удалось обезвредить корабль

Как объяснил Заблоцкий, поражение произошло на озере Донузлав в Крыму. Оно с Черным морем соединено каналом. Сейчас россияне используют эту базу "Новоозерное" в своих целях. И этот корабль был на дежурстве, находился в полной боевой готовности.

"Он ожидал и знал, что его атакуют, он стрелял по этим безэкипажным катерам, но ничего ему это не дало. Если проанализировать доступные видео, распространенные нашими военными, речь идет о морском бое в замкнутой акватории. То есть корабль отстреливался, маневрировал, пытался избежать попадания, но ему это не удалось", – отметил капитан.

Корабль атаковали безэкипажные катера типа MAGURA – это уникальная отечественная разработка. Они подразумевают дистанционное управление.

"Первый катер попал в кормовую часть, цель упустила возможность двигаться. Второй катер попал с левого борта в район машинного отделения, начался пожар. Третий катер попал также в левый борт, в средней части сдетонировали два "Москита" левого борта. Его разорвало и корабль пошел ко дну. На этом историческое событие закончилось", – говорит эксперт.

На корабле, детализировал он, было 44 человека ракетчика, механики, матросы палубной команды, офицеры. Понятно, что подготовка любого экипажа занимает длительное время.

"Особенно офицеров подготовить очень трудно — это "товар" очень стоимостный. Поэтому можно говорить, что потерян экипаж, потерян корабль. А главное — имиджевая потеря. Потому что это надводный ударный корабль, их не так много. То есть это существенные потери, как это говорят, "стаканчик наполняется капельками" и потом уже будет результат", – подытожил Заблоцкий.

Ранее отмечалось, что российский ракетный катер "Ивановец" не успел набрать скорость, чтобы уйти от ударов.

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