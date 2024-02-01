Что для Украины означает уничтожение российского катера "Ивановец"

Украинские военные уничтожением российского катера "Ивановец" могут лишить оккупантов возможности блокировать судоходство в северо-западной части Черного моря.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал капитан І ранга запаса ВМС ВСУ, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004-2020 гг. Андрей Рыженко.

"Основной задачей катера "Ивановец" был поиск и уничтожение надводных целей. Кораблей, имеющих водоизмещение от 500 тонн и выше. для Черноморского флота РФ. После того, как Россия вышла из зерновой сделки, она постоянно держала два таких корабля в Донузлаве — это западная часть Крыма, чтобы блокировать судоходство в наши основные порты через северо-западную часть Черного моря", — подчеркнул Андрей Рыженко.

Он также добавил, что уничтоженный катер небольшой, но потенциально очень опасен для нас.

"То есть такие катера выпрыгивали из озера Донузлав, становились в огневую позицию у мыса Тарханкут, и своими ракетами могли уничтожать любое надводное судно в этой акватории. Наши военные поймали момент, когда он выходил из озера Донузлав и совершили атаку морскими дронами. Корабль взорвался и затонул. Это был интересный тактический ход. Постепенно мы можем лишить противника возможности блокировать судоходство в северо-западной части Черного моря", — подчеркнул Рыженко.

Напомним, что "Ивановец" был гордостью российского флота, таких катеров было всего три.

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