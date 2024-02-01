Деокупация Крыма: эксперт сказал, на какой стадии операция

РФ должна перестать доминировать в Черном море.
Спецоперация по освобождению Крыма продолжается. В частности, Украина наносит мощные удары по российским объектам в России и Крыму.
Об этом в эфире 24 Канала сказал заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь.
На каком этапе операция по освобождению полуострова
Как отметил Самусь, удары выполняют разные задачи: стратегические (удары по территории России) и оперативные (удары по Крыму). Так, операция по деоккупации полуострова находится на стадии "формирования". В частности, речь идет об уничтожении Силами обороны важных объектов:
- штаба Черноморского флота;
- запасного командного пункта и других командных пунктов, находящихся на узле связи;
- систем противовоздушной обороны;
- места базирования авиации;
- корабельного состава и т.д.
"Украинские Силы обороны совершенно методично осуществляют операцию по деоккупации Крыма. Она кажется еще далекой до проведения наземной операции, но ее будут проводить уже после подготовительных мероприятий по уничтожению авиации, ПВО и других ударных систем на территории Крыма", – отмечает заместитель директора Центра исследования армии.
Эксперт уверяет: российский флот должен навсегда упустить возможность доминировать в Черном море. Да, Украина сможет вернуть под свой контроль Крым, территориальные воды и экономическую зону.
Ранее стало известно, что в ночь на 1 февраля был поражен ракетный катер "Ивановец". По вражескому судну отработали украинские морские дроны.
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