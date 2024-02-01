Деокупація Криму: експерт сказав, на якій стадії операція

Спецоперація зі звільнення Криму триває. Зокрема, Україна завдає потужних ударів по російських об'єктах у Росії та Криму.

Про це в ефірі 24 Каналу сказав заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь.

На якому етапі операція зі звільнення півострова

Як відзначив Самусь, удари виконують різні завдання: стратегічні (удари по території Росії) та оперативні (удари по Криму). Так, операція з деокупації півострова наразі перебуває на стадії "формування". Зокрема, йдеться про знищення Силами оборони важливих об'єктів:

штабу Чорноморського флоту;

запасного командного пункту й інших командних пунктів, які перебувають у вузлі зв'язку;

систем протиповітряної оборони;

місця базування авіації;

корабельного складу тощо.

"Українські Сили оборони абсолютно методично здійснюють операцію з деокупації Криму. Вона здається ще далекою до проведення наземної операції, але її проводитимуть вже після підготовчих заходів зі знищення авіації, ППО й інших ударних систем на території Криму", – відзначає заступник директора Центру дослідження армії.

Експерт запевняє: російський флот має назавжди втратити можливості домінувати в Чорному морі. Так, Україна зможе повернути під свій контроль Крим, територіальні води й економічну зону.

Раніше стало відомо, що у ніч проти 1 лютого був уражений ракетний катер "Івановєц". По ворожому судну відпрацювали українські морські дрони.

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