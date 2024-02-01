На борту знищеного катера РФ "Івановєц" могли бути 40 членів екіпажу і ракети – ВМС

У Військово-Морських силах ЗСУ повідомили, що знищення ракетного катера "Івановєц" – це досить суттєва втрата ворога.

На знищеному 1 лютого у Криму російському ракетному катері "Івановєц" могли перебувати до 40 членів екіпажу та протикорабельні ракети типу "Москіт".

Про це йдеться в повідомленні ВМС ЗСУ.

Сили ГУР Міноборони України в ніч проти 1 лютого у західній частині окупованого Криму знищили російський ракетний катер 41-ї бригади ракетних катерів, який ніс бойове чергування та охороняв пункт базування у Новоозерному.

"Це досить суттєва втрата, враховуючи наявність всього трьох таких катерів проєкту 1241.1 у складі чорноморського флоту рф і озброєння, серед якого протикорабельні ракети типу "Москіт" з дальністю до 130 км", – пояснили у ВМС України.

Наразі на місці знищення катера тривають пошуково-рятувальні роботи.

У ВМС також вказали, що штатна кількість особового складу такого катера – 40 моряків. З огляду на це, наслідки скорочення корабельного складу РФ також є суттєвими.

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Зазначається, що це вже не перші втрати ворога в 41-й бригаді. Раніше СБУ разом з ВМС пошкодили малий ракетний корабель проєкту 1239 "Самум".

Російський ракетний катер проєкту 1241,1, клас "Молния" (Tarantul) / Фото: Facebook/ВМС ЗС України

Нагадаємо, раніше в ГУР повідомили, що в ніч проти 1 лютого в окупованому Криму бійці спецпідрозділу Group 13 знищили ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту РФ. У розвідці також показали відео ударів.

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