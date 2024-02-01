Окупанти завдали удару по Вовчанську на Харківщині: пошкоджено багатоквартирний будинок

Також опівдні окупанти запустили по Вільхуватці Куп'янського району щонайменше два КАБи.

Російські окупанти вдень 1 лютого завдали удару з РСЗВ по центру Вовчанська. Внаслідок чого було пошкоджено багатоквартирний будинок.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Як стало відомо, окупанти близько 12:00 з РСЗВ обстріляли центр Вовчанська. Внаслідок чого пошкодження отримав багатоквартирний будинок. Інформація щодо постраждалих не надходила.

“Також опівдні окупанти запустили по Вільхуватці Куп'янського району щонайменше два КАБи. Влучили на територію с\г підприємства, попередньо – без потерпілих”, - розповів Олег Синєгубов.

Він також додав, що напередодні з російського полону під час обміну повернулися 11 мешканців Харківщині.

“Це чинні військовослужбовці, які проходять службу в лавах ЗСУ, Нацгвардії та прикордонної служби. Держава й надалі докладатиме всіх зусиль, щоб звільнити всіх українців з полону”, - наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, що на Харківщині чоловік наводив російські ракети на ЗСУ.

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