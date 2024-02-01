Оккупанты нанесли удар по Волчанску на Харьковщине: поврежден многоквартирный дом

Также в полдень оккупанты запустили по Ольховатке Купянского района по меньшей мере два КАБа.

Российские оккупанты днем 1 февраля нанесли удар с РСЗО по центру Волчанска. В результате чего был поврежден многоквартирный дом.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Как стало известно, оккупанты около 12:00 из РСЗО обстреляли центр Волчанска. В результате чего повреждение получил многоквартирный дом. Информация о пострадавших не поступала.

“Также в полдень оккупанты запустили по Ольховатке Купянского района по меньшей мере два КАБа. Попали на территорию предприятия, предварительно – без пострадавших”, — рассказал Олег Синегубов.

Он также добавил, что накануне из российского плена во время обмена вернулись 11 жителей Харьковщины.

"Это действующие военнослужащие, которые проходят службу в рядах ВСУ, Нацгвардии и пограничной службы. Государство и дальше будет прилагать все усилия, чтобы освободить всех украинцев из плена", — подчеркнул Синегубов.

Напомним, что в Харьковской области мужчина приводил российские ракеты на ВСУ.

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