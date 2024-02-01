РФ снова вывела в Черное море 2 ракетоносителя: насколько серьезна угроза

По словам Гуменюк, по сравнению с концом декабря 2023 года активность на морском направлении снизилась.

Российские оккупанты, сегодня, 1 февраля, держат в Черном море 2 ракетоносителя с суммарным залпом 16 ракет типа "Калибр".

Об этом заявила начальница координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает FREEДОМ.

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"По состоянию на данный момент, ракетоносителей в море два. Это фрегаты, каждый из которых заряжен по 8 ракет, то есть суммарный зал может быть 16 ракет типа "Калибр". Это говорит о том, что враг продолжает держать напряжение на морском направлении, понимая, что других способов воздействия на море у него фактически не осталось, за исключением превосходства в небе и там, где он время от времени позволяет активность тактической авиации", — сказала она.

По словам Гуменюк, по сравнению с концом декабря 2023 года активность на морском направлении снизилась. Теперь россияне больше сосредоточены на сборе информации, чем на использовании самолетов тактической авиации для доставки взрывоопасных предметов в направлении навигационного коридора.

"Сейчас в течение этого года мы не наблюдаем такой активности. Они не позволяют себе таких пакостей в этом направлении, поскольку урок исчезновения одного из самолетов в районе острова Змеиный ими усвоен хорошо", — говорит спикер ОК "Юг".

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