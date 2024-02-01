Известная художница рассказала о разрушенном оккупантами доме и почему государство не дало ей средства на ремонт

Известная художница Евгения Гапчинская шокировала, как оккупанты разрушили ее дом и показательно оставили фото с Красной площади.

Дом мастера расположен в Макаровском районе, Киевская область. Весной 2022 года он находился в оккупации. Как рассказала Гапчинская в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці", от ее дома не осталось и живого места. Оккупанты разграбили его, разбили. По словам художницы, все, что российские захватчики не могли украсть, они просто портили.

"Труднее всего было увидеть – все. Я зашла, там все было покрыто стеклом. Они хотели выломить дверь, но у них не получилось. Я думаю, что они там не жили, а развлекались и грабили. Не было ни одного окна, вокруг просто расстреляно все было, на кухне была поверхность вырвана. На втором этаже была крыша расстреляна, все текло, в детской все было расстреляно. Это нашествие дикарей. Все разграблено и выломано", — поделилась художница.

Дом Евгении Гапчинской

Более того, оккупанты еще и показательно оставили в доме фото с Красной площади в Москве, которое они нашли в фотоальбоме художницы. К слову, мама и сестра мужа Гапчинской в далеком прошлом были в России и сделали снимок. Оккупанты нашли его в фотоальбоме и показательно оставили на кухне среди разбитой мебели.

"Фотоальбомы были все вывалены. На кухонной столешнице лежала одна фотография, там где Димина мама и сестра в детстве на Красной площади стояли. Она так показательно лежала одна на кухонной столешнице. Здесь вырвана поверхность, там расстреляны шкафы, здесь все открыто и вывалено. Они хотели вырвать смеситель, но у них не получилось", — рассказала художница.

Евгения Гапчинская также рассказала, что средства от государства на восстановление разрушенного оккупантами дома не получила.

Евгения Гапчинская / Фото: скриншот с видео

"єДопомога, она вроде бы есть, но на самом деле ее нет. Все говорили отстраивать, хранить чеки, потом мы вам поможем. Никто тогда не говорил, что нужно, чтобы комиссия пришла. Когда я обратилась в сельсовет, когда мне нужны были документы, то он сказал мне, что меня не знает. Я была в шоке. Мне нужна была справка, что дом был оккупирован, а он попросил меня доказать, что это мой дом, а потом он подумает, давать мне эту справку или нет", — добавила художница.

Отметим, дом Евгении Гапчинской в Макаровском районе был оккупирован. Сама художница вместе с сыном находилась в Киеве. Муж мастера от 24 февраля 2022 года служит в рядах ВСУ.

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