На борту уничтоженного катера РФ "Ивановец" могли быть 40 членов экипажа и ракеты — ВМС

В Военно-Морских силах ВСУ сообщили, что уничтожение ракетного катера "Ивановец" – это достаточно существенная потеря врага.

На уничтоженном 1 февраля в Крыму российском ракетном катере "Ивановец" могли находиться до 40 членов экипажа и противокорабельные ракеты типа "Москит".

Об этом говорится в сообщении ВМС ВСУ.

Силы ГУР Минобороны Украины в ночь на 1 февраля в западной части оккупированного Крыма уничтожили российский ракетный катер 41-й бригады ракетных катеров, который нес боевое дежурство и охранял пункт базирования в Новоозерном.

"Это достаточно существенная потеря, учитывая наличие всего трех таких катеров проекта 1241.1 в составе черноморского флота рф и вооружения, среди которого противокорабельные ракеты типа "Москит" с дальностью до 130 км", — пояснили в ВМС Украины.

В настоящее время на месте уничтожения катера продолжаются поисково-спасательные работы.

В ВМС также указали, что штатное количество личного состава такого катера – 40 моряков. Учитывая это, последствия сокращения корабельного состава РФ также существенны.

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Российский ракетный катер проекта 1241,1, класс "Молния" (Tarantul) / Фото: Facebook/ВМС ВС Украины

Напомним, ранее в ГУР сообщили, что в ночь на 1 февраля в оккупированном Крыму бойцы спецподразделения Group 13 уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ. В разведке также показали видео ударов.

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