Первый платеж от ЕС в сумме 4,5 млрд евро Украина может получить уже в марте

Поддержка в рамках программы Ukraine Facility Европейского Союза будет предоставляться ежеквартально при выполнении определенных в Плане критериев проведения предусматриваемых реформ.

Европейский совет 1 февраля поддержал пересмотр бюджета Европейского Союза, в котором будет предусмотрено 50 млрд евро на макрофинансовую поддержку Украины, которая должна осуществляться в рамках программы Ukraine Facility в течение 2024-2027 годов.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

“Голосование по Ukraine Facility в Европейском совете – это мощный сигнал о неизменной поддержке Украины со стороны партнеров. Следующим этапом станет определение финальных условий программы в рамках триалога между Европейским советом, Еврокомиссией и Европейским парламентом. Финальный регламент должен принять Европарламент на пленарной сессии, запланированной на 26-29 февраля 2024 года. Мы рассчитываем получить первый платеж в размере 4,5 млрд евро уже в марте. В настоящее время правительство работает над соответствующим соглашением о переходном финансировании совместно с европейскими партнерами. Мы благодарны нашим союзникам за помощь и доверие к Украине”, — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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Первый вице-премьер-министр добавила, что решение Европейского совета также отражает положительную оценку подготовки Плана для Ukraine Facility, которая проходит при координации Министерства экономики. После утверждения регламента в Европарламенте, соответствующие финальные условия программы будут учтены в Плане. Когда документ будет утвержден правительством, План будет передан на рассмотрение Европейской Комиссии.

План для Ukraine Facility предусматривает осуществление структурных реформ в государственном секторе, проведение ряда экономических реформ, направленных на развитие бизнес-климата и предпринимательства, а также шаги по развитию приоритетных секторов, которые могут обеспечить быстрый экономический рост.

Поддержка в рамках программы Ukraine Facility Европейского Союза будет предоставляться ежеквартально при выполнении определенных в Плане критериев проведения предусматриваемых реформ.

Напомним, программа Ukraine Facility Европейского Союза предусматривает предоставление Украине 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов. Из этой суммы 39 млрд евро будут направлены в государственный бюджет для усиления макрофинансовой стабильности.

В рамках программы также предусмотрен специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах, объем которого составит 8 млрд евро. Финансирование в рамках этого инструмента смогут получить инвесторы через ЕБРР, ЕИБ и другие международные институты. Ожидается, что реализация проектов внутри этого инструмента позволит привлечь дополнительные 30 млрд евро инвестиций.

Вдобавок, бюджет программы Ukraine Facility предусматривает отдельное направление технической поддержки, в том числе средства на покрытие процентов по кредитам в рамках Ukraine Facility, что составит 3 млрд евро.

Напомним, что президент Европейского парламента Роберта Мецола сделала важное заявление о финансовой поддержке Украины.

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