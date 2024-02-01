Прогноз Буданова починає збуватися, або як Крим і Донецьк “просяться” додому

У Криму видався спекотний день, марафон з “бавовни” на себе перехопив і Донецьк. Це те, про що казав Буданов.

Усі подробиці нових атак, що вражено і як виють рашисти, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Розпочнемо з найсмачнішого. До вашої уваги — момент удару ракети десь у Криму.

Бельбек, Крим. Чітко видно як одна з ракет влучила по аеродрому. pic.twitter.com/WbeineIgoQ — Ілля Айзін (@ayzin_illya) January 31, 2024

Тим часом місцеві позбігалися до вікон подивитися салют й стали вгадувати, скільки ж “прильотів” вже було.

Крим. По Бебеку попали. Наши коректировщики в восторге pic.twitter.com/GT47zmKdp5 — Північний⛱️Українець (@WarSvitla) January 31, 2024

Що каже окупаційна влада?

Заспокоювати народ швиденько взявся гауляйтер Михайло Развожаєв, спочатку переконував, що дим, то нічого страшного — то маскування. Але згодом визнав, в Севастополі працює ППО, але ж і та дірява. Це, звісно, Развожаєв не визнав, бо “всьо збілі”.

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Що вдалося знищити?

Але Развожаєв забув уточнити, що “нєзначітєльниє паврєждєнія” це втрата трьох літаків: два Су-27 і один Су-30. Два з них серйозно пошкоджені, проте нібито їх ще можуть відремонтувати, але це не точно.

Мінус окупанти, ПЗР, РЛС та багато автівок

А один літак повністю знищений, оскільки ракета влучила просто в нього. Ну а ще один нюанс: на аеродромі “Бельбек” і біля нього загинули 12 російських військових, ще поранено понад 10 окупантів. Також ракета вразила пункт зв’язку рашистів, радіолокаційну станцію та автопарк. Але мінубиств РФ не було б собою, якби не заявило, що в них “всьо харашо”. Там кажуть, що “могучєє певео збіло 20 “українських” ракет”. 17 з них, нібито, знищили над акваторією Чорного моря. Ще три — над територією Криму.

Крім того, російське Міністерство оборони повідомило, що уламки українських ракет впали на територію військової частини в районі н.п. Любимівка Республіки Крим, де розташований аеродром “Бельбек”. Але за їхніми словами, російська авіація жодних пошкоджень не отримала.

Єдине, в чому не збрехали, що ракети українські. Адже про те, що це справа рук Збройних Сил України, публічно визнав генерал-лейтенант і командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

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Подробиці від ЗСУ

Про подробиці атаки в ефірі телемарафону “Єдині новини” розповіла і начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

А що там місцеві?

Втім, не це хвилює найбільше місцевих. Пости свого недомера вони засипали гнівними коментарями, що людей просто під час тривоги повисаджували з транспорту, тож люди почали підозрювати, що з них хочуть зробити гарматне м’ясо.

Да, главное не находиться на открытых участках, а народ стоит на остановках, так как из транспорта выгоняют. Я сегодня на жд вокзале почти два часа на морозе стояла, а автобус 20, который всех высадил, взяв деньги за проезд, в итоге уехал, сказав, что у него вышло время. Что вы с транспортом устроили???!!

А если прилетит в остановку, на которой толпятся люди? Или на голову идущим домой обломки упадут? Тревога же не 15 минут, правда.

на остановке хотя бы есть куда отбежать. А по правилам пасссажиры должны пройти в ближайшее убежище. А вот транспорт мгновенно превратится в общую могилу

Полагаете, если она попадёт в остановку, на которой сидят и стоят высаженные из нескольких (!) троллейбусов и автобусов люди, жертв будет меньше?

Рашисти роблять “живий щит” з людей на мосту!

А чому ви дивуєтесь? Це ж окупанти, вони чхати на вас хотіли. Доводить це і перекриття Кримського мосту, окупанти так хвилюються, аби по ньому не влупили, що разом із мостом дорогу перекривають і людям, тобто, прикриваються цивільними.

Як повідомили в російському оперативному каналі, що сповіщає про статус роботи Кримського мосту, рух автотранспорту був тимчасово перекритий близько 15:14. Станом на 20:00 у черзі на міст з боку Тамані перебувало 226 транспортних засобів. Окупанти казали, що очікувати людям в черзі доведеться щонайменше годину. А чому так відбувається, пояснила Наталя Гуменюк.

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Де ще було неспокійно?

Крім того, 31 січня звуки, схожі на вибухи, також чули у селищі Роздольне, що на півночі тимчасово окупованого півострова. Місцеві повідомляли, що щось коїться і в районі Євпаторії та сусіднього міста Саки, але звідти подробиць наразі немає.

Власне, неспокійно на тимчасово окупованому півострові регулярно. Відзначимо, що потужно грюкало в Криму і 24 січня. Про роботу ППО місцеві пабліки повідомили з вечора. Зазначалося, що тимчасово непідконтрольний Україні півострів атакували дрони. Вибухи фіксували в Сакському районі та в Новофедорівці.

Пізніше окупаційна влада Росії підтвердила, що відбивалася від атаки. Раніше 4 січня ВСУ повідомили про удар по командному пункту з'єднання військ Росії, розташованому недалеко від Севастополя.

Партизани теж в ділі

Дарма час не гають і партизани АТЕШ. У своєму Телеграм-каналі адміністратори повідомили, що їхній агент 30 січня влаштував “свято” у Тамбовській області.

❗️30.01.24 агент #АТЕШ провел диверсию на железной дороге возле н.п. Первомайское, Тамбовской обл. В результате поджога релейного шкафа было прекращено использование ЖД по которой осуществляется переброска ракет в арсенал ВКС (в/ч 14272).



52.451250071, 41.47226135028 pic.twitter.com/NIABmmmNgG — АТЕШ (@AteshOrg) February 1, 2024

“30.01.24 агент нашего движения провел диверсию на железной дороге возле н.п. Первомайское, Тамбовской области. В результате поджога релейного шкафа было прекращено использование железной дороги по которой осуществляется переброска ракет в арсенал воздушно-космических сил рф (в/ч 14272)”.

Окупанти в шоці! Готуються до оборони!

Усе це неабияк лякає рашистів, як би не було смішно, вони навіть рили окопи просто на пляжах, зараз дійшло, що навіть море на боці Збройних Сил України, тож почали займатися мінуванням, але головне, що окупанти вже не мають сумнівів, що справжня війна вже у них на порозі.

Прогноз Буданова

Власне, це те, про що казав головний розвідник України Кирило Буданов, приємні прогнози вже починають здійснюватися. Саме напередодні 30 січня начальник ГУР МО заявив, що в окупованому Криму збільшиться кількість вибухів й зазначив, що сподівається, що 2024-й це останній рік життя для путінського мосту. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу “Ми — Україна”.

“Свято” в ДНР

Крім цього, естафету після Криму перейняв і Донецьк. В ніч проти 1 лютого “бавовна” завітала й до окупантів в так звану “ДНР”. Місцеві пабліки почали повідомляти, що від них втекла “свєта”, тож порадили місцевим запастися ліхтариками та павербанками. Згодом у соціальних мережах з’явилися відео з загравою у місті, ймовірно, від вибуху та пожежі.

Невідомі безпілотники залетіли до РФ?

До слова, неспокійно в ніч на 1 лютого було і в самій Росії. Від самого ранку мінубивств РФ відзвітувало, що ППО перехопила та знищила 4 БПЛА над Бєлгородською областю та ще один 1 — над Курською. А вже вранці 1 лютого радинк мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що щось дивне коїться і там.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Крим і Донецьк просяться додому! Аеродроми ГОРЯТЬ! Прогноз Буданова починає збуватися!

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