Продавав "інвалідність" ухилянтам: на Кіровоградщині відправили під суд посадовця ДСНС

На Кіровоградщині під суд відправили посадовця ДСНС, який продавав ухилянтам довідки про непридатність до служби.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Як зазначається, слідчі завершили розслідування стосовно заступника начальника одного з районних управлінь ДСНС у Кіровоградській області. Чоловік за гроші допомагав військовозобов’язаним чоловікам уникнути мобілізації.

“Посадовець служби цивільного захисту обіцяв посприяти в оформленні групи інвалідності членам родин чоловіків, які бажали уникнути призову. Зокрема, ДБР задокументовано факт, коли за 8000 доларів посадовець обіцяв “клієнту” через знайомих лікарів оформити групу інвалідності для його здорової дружини”, - розповіли в ДБР.

Що цікаво, для конспірації посадовець долучив до схеми свого брата - колишнього правоохоронця, через якого передавали гроші. У серпні 2023 року працівники ДБР затримали посадовця та його брата під час отримання 8000 доларів.

“Посадовець та його брат обвинувачуються у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі”, - додали в ДБР.

Нагадаємо, що нардепи пропонують саджати до в'язниці втікачів за кордон.

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