Знищення російського катера "Івановєц": як це вплине на Чорноморський флот РФ

Росіяни мають до десятка ракетних катерів на кшталт "Івановєц", який у ніч проти 1 лютого знищили українські військові. Деякі з них перебувають у складі Чорноморського флоту РФ.

Про це в ефірі "Еспресо" розповів Валерій Рябих, військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

"Сьогодні, 1 лютого, маємо свято, що влаштували наші Сили оборони. Операція, яку провело ГУР, була дуже показовою та призвела до знищення ракетного катера "Івановєц". Це був великий ракетний катер або малий корвет проєкту 1241, який має декілька функцій. Він може використовуватися у якості або малого протичовнового корабля, або великого ракетного катера, або прикордонного сторожевого корабля", - розповів військовий експерт.

За його словами, потоплення цього катера є черговим цвяхом у можливості Чорноморського флоту РФ незаконно діяти у тимчасово окупованих акваторіях українських вод.

"У ворога до десятка одиниць таких кораблів, але вони розосереджені по акваторіях різних морів. Декілька одиниць перебувають у складі Чорноморського флоту РФ, але з кожним ударом їх стає все менше і менше", - резюмував Валерій Рябих.

Знищення російського катера "Івановєц"

У ніч проти 1 лютого в окупованому Криму бійці спецпідрозділу Group 13 знищили ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту РФ. У розвідці також показали відео ударів. Вартість втраченого Росією корабля становить орієнтовно 60-70 мільйонів доларів.

Пізніше стало відомо, що на знищеному катері могли перебувати до 40 членів екіпажу та протикорабельні ракети типу "Москіт".

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