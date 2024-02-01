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Що для України означає знищення російського катера "Івановєц"

Що для України означає знищення російського катера "Івановєц"

Російський ракетний катер "Івановєц" / Скриншот

Основним завданням катера "Івановєц" був пошук і знищення надводних цілей.

Українські військові знищенням російського катера “Івановєц” можуть позбавити окупантів можливості блокувати судноплавство в північно-західній частині Чорного моря.

Про це в ефірі телеканалу “Еспресо” розповів капітан І рангу запасу ВМС ЗСУ, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 рр. Андрій Риженко.

"Основним завданням катера "Івановєц" був пошук і знищення надводних цілей. Кораблів, які мають водотоннажність від 500 тонн і вище. Завдяки тому, що цей катер мав ракети "Москіт", він міг знищувати бойові великі кораблі. Цей катер виконував дуже важливу функцію для Чорноморського флоту РФ. Після того, як Росія вийшла з зернової угоди, вона постійно тримала два таких кораблі в Донузлаві - це західна частина Криму, щоб блокувати судноплавство в наші основні порти через північно-західну частину Чорного моря", - наголосив Андрій Риженко.

Він також додав, що знищений катер є невеликим, але потенційно дуже небезпечним для нас.

"Тобто такі катери вистрибували з озера Донузлав, становилися в огневу позицію біля мису Тарханкут, і своїми ракетами могли знищувати будь-яке надводне судно в цій акваторії. Наші військові зловили момент, коли він виходив з озера Донузлав й здійснили атаку морськими дронами. Боєприпас здетонував, корабель вибухнув і затонув. Це був цікавий тактичний хід. Поступово ми можемо позбавити противника можливості блокувати судноплавство в північно-західній частині Чорного моря", - підкреслив Риженко.

Нагадаємо, що "Івановець" був гордістю російського флоту, таких катерів було лише три.

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