Катував мирних мешканців Херсонщини: яке покарання отримав російський окупант

Засуджений особисто, а також надаючи вказівки та накази, брав участь у затриманні і катуванні місцевих мешканців із проукраїнською позицією, незаконно захоплював нерухомість.

До 12 років ув’язнення засуджено військовослужбовця РФ, який знущався та катував мирних мешканців Херсонщини.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За публічного обвинувачення прокурорів Одеської обласної прокуратури суд в порядку спеціального судового розгляду визнав військовослужбовця рф винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Йому призначено максимальне покарання за цей злочин – 12 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що з початку окупації Херсонської області військовослужбовець одного з підрозділів збройних сил рф був призначений так званим "комендантом-начальником гарнізону", який дислокувався у смт Лазурне.

До підпорядкування псевдокомендатури увійшли населені пункти Лазурне, Приморське, Круглоозерка, Залізний Порт і територія Чорноморського біосферного заповідника.

Засуджений особисто, а також надаючи вказівки та накази, брав участь у затриманні і катуванні місцевих мешканців із проукраїнською позицією, незаконно захоплював нерухомість.

"Він разом зі своїми спільниками – військовими рф, затримали голову однієї з селищних рад Скадовського району. Його утримували в підвалі пансіонату, де систематично били, погрожували розправою та здійснювали постріли над головою, імітуючи страту. Від чоловіка вимагали надати інформацію про проукраїнських активістів та місцевих мешканців, а також схиляли до співпраці", – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Одеській області.

Нагадаємо, у Харківській області до 10 років позбавлення волі засудили чоловіка, який здавав окупантам позиції ЗСУ, зокрема він співпрацював із так званим "прессекретарем народної міліції ДНР".

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