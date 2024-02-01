РФ вдарила по Бериславу: загинули двоє волонтерів з Франції

Ще троє іноземців і один українець були травмовані.

Сьогодні, 1 лютого, російські військові вкотре атакували Берислав Херсонської області. Внаслідок атаки окупантів загинули двоє громадян Франції.

Про це повідомляють очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін і пресслужба Нацполіції.

"Армія РФ вбила двох громадян Франції. Ще троє іноземців дістали легкі травми. Серед поранених також активіст українського представництва організації", – зазначив Прокудін.

За інформацію Нацполіції, іноземці загинули внаслідок атаки ворожих БпЛА.

"Попередньо встановлено, що загиблі чоловіки були громадянами Франції. Троє поранених, серед яких і жінка, також іноземці. Четвертий чоловік, який отримав травми – 41-річний одесит. Всі постраждалі приїхали на Херсонщину як волонтери. У результаті атаки суттєво пошкоджено їхні транспортні засоби", – зазначили у поліції.

Поранених та загиблих поліцейські разом із медиками доправили до лікарні. Постраждалим надається необхідна допомога.