Росіяни атакували дроном подружжя на мотоциклі в Бериславі

Чоловік і жінка отримали вибухові травми та уламкові поранення.

Російські війська вкотре атакували з безпілотника Берислав на Херсонщині. Під ворожий удар потрапило подружжя.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Керівник військової адміністрації зазначив, що російські окупанти у Бериславі скинули два вибухові предмети на подружжя, коли 65-річний чоловік та 62-річна жінка їхали мотоциклом по місту.

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Чоловіка з дружиною госпіталізували з вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Лікарі оцінюють стан постраждалих як задовільний.

Нагадаємо, 27 січня російські загарбники скинули з дрона вибухівку з на Берислав, внаслідок чого загинув чоловік.

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