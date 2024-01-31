Росіяни атакували дроном подружжя на мотоциклі в Бериславі

Чоловік і жінка отримали вибухові травми та уламкові поранення.
Російські війська вкотре атакували з безпілотника Берислав на Херсонщині. Під ворожий удар потрапило подружжя.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Керівник військової адміністрації зазначив, що російські окупанти у Бериславі скинули два вибухові предмети на подружжя, коли 65-річний чоловік та 62-річна жінка їхали мотоциклом по місту.
Чоловіка з дружиною госпіталізували з вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Лікарі оцінюють стан постраждалих як задовільний.
Нагадаємо, 27 січня російські загарбники скинули з дрона вибухівку з на Берислав, внаслідок чого загинув чоловік.
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