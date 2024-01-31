Россияне атаковали дроном супругов на мотоцикле в Бериславе

Мужчина и женщина получили взрывные травмы и обломочные ранения.

Российские войска в очередной раз атаковали с беспилотника Берислав на Херсонщине. Под вражеский удар попали супруги.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Руководитель военной администрации отметил, что российские оккупанты в Бериславе сбросили два взрывных предмета на супругов, когда 65-летний мужчина и 62-летняя женщина ехали мотоциклом по городу.

Также читайте Утренний удар по Херсону: что известно о последствиях и пострадавших

Мужа с женой госпитализировали со взрывными травмами и обломочными ранениями. Врачи оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное.

Напомним, 27 января российские захватчики сбросили с дрона взрывчатку на Берислав, в результате чего погиб мужчина.

Читайте также: