Окна будут сиять чистотой несколько месяцев: что нужно сделать после их мытья

Мытье окон – дело хлопотное, поэтому мало кому нравится. Казалось бы, только вчера вы их старательно вымыли, а уже сегодня на них есть пыль и следы от дождя. Впрочем, есть один действенный способ, который поможет сохранить чистоту и сияние окон надолго. Рассказываем, что нужно делать, чтобы окна оставались безупречно чистыми как можно больше времени.

Чем обработать окна, чтобы они оставались чистыми как можно дольше

Чтобы окна сияли чистотой, нет необходимости мыть их каждый месяц. Есть одно простое средство, которое справится с этой задачей и сэкономит вам время для более приятных дел.

Для приготовления чудо-средства понадобится 1 столовая ложка кондиционера для волос и 1 столовая ложка глицерина. Эти ингредиенты нужно хорошо размешать, нанести на чистые окна бумажным полотенцем и хорошо натереть. После этого они не будут пачкаться и будут оставаться чистыми достаточно длительный промежуток времени. Окнам даже не будут страшны пыль и дождь, после которых остаются разводы и потеки.

Как и чем мыть окна, чтобы они долго оставались чистыми

Если мыть окна такими средствами, вам не придется ежемесячно тратить время на это неприятное дело.

Уксус. Для того, чтобы приготовить средство для мытья окон, нужно взять стакан теплой воды и 50 граммов уксуса. Смешайте составляющие и вылейте в бутылку с распылителем. Такой раствор универсален, он хорошо справится с грязью на окнах, не будет оставлять разводов и будет отпугивать насекомых, оставляющих следы на стекле. Распылите средство на стеклянную поверхность и протрите окно досуха полотенцем или салфеткой.

Для того, чтобы приготовить средство для мытья окон, нужно взять стакан теплой воды и 50 граммов уксуса. Смешайте составляющие и вылейте в бутылку с распылителем. Такой раствор универсален, он хорошо справится с грязью на окнах, не будет оставлять разводов и будет отпугивать насекомых, оставляющих следы на стекле. Распылите средство на стеклянную поверхность и протрите окно досуха полотенцем или салфеткой. Крахмал. Этот продукт поможет справиться даже с самыми грязными окнами и не оставит разводов. Чтобы приготовить моющее средство необходимо 1 столовую ложку крахмала растворить в литре воды. Далее нужно нанести средство на окна, хорошо потереть губкой и оставить до полного высыхания. После остатка крахмала следует удалить сухим бумажным полотенцем.

Этот продукт поможет справиться даже с самыми грязными окнами и не оставит разводов. Чтобы приготовить моющее средство необходимо 1 столовую ложку крахмала растворить в литре воды. Далее нужно нанести средство на окна, хорошо потереть губкой и оставить до полного высыхания. После остатка крахмала следует удалить сухим бумажным полотенцем. Соль. Обычная поваренная соль также творит чудеса на окнах, придавая стеклу невероятный блеск и не оставляя при этом разводов. Для приготовления раствора нужно взять 2 столовых ложки соли и растворить в стакане теплой воды. Необходимо промыть окна полученным моющим средством с помощью микрофибры.

Обычная поваренная соль также творит чудеса на окнах, придавая стеклу невероятный блеск и не оставляя при этом разводов. Для приготовления раствора нужно взять 2 столовых ложки соли и растворить в стакане теплой воды. Необходимо промыть окна полученным моющим средством с помощью микрофибры. Моющее средство и уксус. Чтобы приготовить раствор, нужно взять 70 г уксуса и пол литра теплой воды, добавить чайную ложку геля для посуды. Полученным раствором следует хорошо помыть окна, ополоснуть чистой водой и вытереть досуха.

Чтобы приготовить раствор, нужно взять 70 г уксуса и пол литра теплой воды, добавить чайную ложку геля для посуды. Полученным раствором следует хорошо помыть окна, ополоснуть чистой водой и вытереть досуха. Чай. Крепкий черный чай также отлично справится с грязью на окнах. Для этого нужно приготовить пол литра крепкого чая без примесей и добавить туда три ложки уксуса. Эту жидкость с помощью распылителя следует нанести на окна и хорошо протереть их бумажным полотенцем. Затем следует ополоснуть чистой водой и вытереть насухо.

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