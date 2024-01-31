Германия объявила новый пакет военной помощи Украине – что туда вошло

Правительство Германии объявило о новом пакете военной помощи Украине.

Об этом сообщили на сайте правительства ФРГ.

В новый пакет вошли:

10 разведывательных БПЛА VECTOR с запасными частями;

свыше 1750 снарядов 155 мм;

1 разведывательная система LUNA NG;

6 машин пограничной охраны, восемь грузовиков Zetros,

100000 аптечек первой помощи, медицинские материалы;

30 гранатометов GMG.

Напомним, в Германии усиливается давление на Шольца по поводу передачи Украине ракет Taurus.

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