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Германия объявила новый пакет военной помощи Украине – что туда вошло

Германия объявила новый пакет военной помощи Украине – что туда вошло

Флаг Германии / Фото: flickr.com

Германия предоставляет очередной пакет военной помощи Украине.

Правительство Германии объявило о новом пакете военной помощи Украине.

Об этом сообщили на сайте правительства ФРГ.

В новый пакет вошли:

  • 10 разведывательных БПЛА VECTOR с запасными частями;
  • свыше 1750 снарядов 155 мм;
  • 1 разведывательная система LUNA NG;
  • 6 машин пограничной охраны, восемь грузовиков Zetros,
  • 100000 аптечек первой помощи, медицинские материалы;
  • 30 гранатометов GMG.

Напомним, в Германии усиливается давление на Шольца по поводу передачи Украине ракет Taurus.

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