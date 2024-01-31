Германия объявила новый пакет военной помощи Украине – что туда вошло

Германия предоставляет очередной пакет военной помощи Украине.
Правительство Германии объявило о новом пакете военной помощи Украине.
Об этом сообщили на сайте правительства ФРГ.
В новый пакет вошли:
- 10 разведывательных БПЛА VECTOR с запасными частями;
- свыше 1750 снарядов 155 мм;
- 1 разведывательная система LUNA NG;
- 6 машин пограничной охраны, восемь грузовиков Zetros,
- 100000 аптечек первой помощи, медицинские материалы;
- 30 гранатометов GMG.
Напомним, в Германии усиливается давление на Шольца по поводу передачи Украине ракет Taurus.
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