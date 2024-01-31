"Загадочная" беременность: женщина родила двоих детей с разницей в 10 месяцев (видео)

Женщина поделилась "шоком всей жизни" после того, как она пережила загадочную беременность и родила еще одного ребенка всего через 10 месяцев после родов.

Эшли, у которой уже есть семилетняя дочь Аделина, обрадовалась, когда 4 февраля в прошлом году у нее родился сын Колтон. Но она была ошеломлена, когда 27 декабря неожиданно родила вторую дочь Алию. Об этом она рассказала в своем TikTok.

У Эшли не было никаких симптомов с Алией, и у нее была так называемая "загадочная" беременность – когда мама не имеет представления, что она вынашивает ребенка, и не имеет обычных симптомов, таких как утренняя тошнота или даже выпуклый живот.

"Когда у вас загадочная беременность, а ваш ребенок рождается в ванной на рождественских каникулах во Флориде, вы звоните своей сестре и сообщаете ей, что у нее новая племянница".

Затем можно увидеть, как Эшли общается по FaceTime со своей сестрой и направляет камеру на своего неожиданного ребенка.

Озадаченная сестра спрашивает: "Кто это, черт возьми?". Слышен смех Эшли, когда она объявляет: "Это твоя новая племянница!"

Публикация быстро стала вирусной, собрав 26,9 миллионов просмотров и тысячи комментариев от очень заинтересованных пользователей социальных сетей.

"Трудно ли получать все необходимое в столь короткий срок?" – спросил один юзер. На что Эшли ответила: "К счастью, друзья и семья действительно пришли на помощь".

Второй поинтересовался, был ли ребенок недоношенным. В ответ мама троих сказала, что врачи неуверены, но судя по ее размеру, они думают, что она была доношена, но без УЗИ это невозможно сказать.

Напомним, в день свадьбы мама узнала, что невеста сына – ее родная дочь. Никто не ожидал такого поворота событий.

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