Вікна сяятимуть чистотою кілька місяців: що треба зробити після їх миття

Із цим розчином ви зможете забути про миття вікон на цілих пів року.

Миття вікон – справа клопітка, тому мало кому до вподоби. Здавалося б, тільки вчора ви їх старанно повимивали, а вже сьогодні на них є пил та сліди від дощу. Втім, є один дієвий спосіб, що допоможе зберегти чистоту та сяяння вікон надовго. Розповідаємо, що треба робити, щоб вікна залишалися бездоганно чистими якомога більше часу.

Чим обробити вікна, щоб вони залишалися чистими якомога довше

Щоб вікна сяяли чистотою, немає потреби мити їх кожного місяця. Є один простий засіб, що впорається із цим завданням і зекономить вам час для приємніших справ.

Для приготування чудо-засобу знадобиться 1 столова ложка кондиціонеру для волосся і 1 столова ложка гліцерину. Ці інгредієнти треба добре розмішати, нанести на чисті вікна паперовим рушником і добре натерти. Після цього вони не бруднитимуться і залишатимуться чистими досить тривалий проміжок часу. Вікнам навіть не будуть страшні пил та дощ, після яких залишаються розводи та патьоки.

Як і чим мити вікна, щоб вони довго залишалися чистими

Якщо мити вікна такими засобами, вам не доведеться щомісяця витрачати час на цю неприємну справу.

Оцет. Для того, щоб приготувати засіб для миття вікон, треба взяти склянку теплої води і 50 грамів оцту. Змішайте складники і вилийте у пляшку з розпилювачем. Такий розчин універсальний, він добре впорається з брудом на вікнах, не залишатиме розводів і відлякуватиме комах, що залишають сліди на склі. Розпиліть засіб на скляну поверхню і витріть вікно насухо рушником чи серветкою.

Для того, щоб приготувати засіб для миття вікон, треба взяти склянку теплої води і 50 грамів оцту. Змішайте складники і вилийте у пляшку з розпилювачем. Такий розчин універсальний, він добре впорається з брудом на вікнах, не залишатиме розводів і відлякуватиме комах, що залишають сліди на склі. Розпиліть засіб на скляну поверхню і витріть вікно насухо рушником чи серветкою. Крохмаль. Цей продукт допоможе впоратися навіть із самими брудними вікнами і не залишить розводів. Щоб приготувати миючий засіб, необхідно 1 столову ложку крохмалю розчинити у літрі води. Далі треба нанести засіб на вікна, добре потерти губкою і залишити до повного висихання. Опісля залишки крохмалю варто видалити сухим паперовим рушником.

Цей продукт допоможе впоратися навіть із самими брудними вікнами і не залишить розводів. Щоб приготувати миючий засіб, необхідно 1 столову ложку крохмалю розчинити у літрі води. Далі треба нанести засіб на вікна, добре потерти губкою і залишити до повного висихання. Опісля залишки крохмалю варто видалити сухим паперовим рушником. Сіль. Звичайна кухонна сіль також творить дива на вікнах, надаючи склу неймовірного блиску і не залишаючи при цьому розводів. Для приготування розчину треба взяти 2 столові ложки солі та розчинити у склянці теплої води. Необхідно помити вікна отриманим миючим засобом за допомогою мікрофібри.

Звичайна кухонна сіль також творить дива на вікнах, надаючи склу неймовірного блиску і не залишаючи при цьому розводів. Для приготування розчину треба взяти 2 столові ложки солі та розчинити у склянці теплої води. Необхідно помити вікна отриманим миючим засобом за допомогою мікрофібри. Мийний засіб та оцет. Щоб приготувати розчин, треба взяти 70 грамів оцту і пів літра теплої води, додати чайну ложку гелю для посуду. Отриманим розчином треба добре помити вікна, ополоснути чистою водою і витерти насухо.

Щоб приготувати розчин, треба взяти 70 грамів оцту і пів літра теплої води, додати чайну ложку гелю для посуду. Отриманим розчином треба добре помити вікна, ополоснути чистою водою і витерти насухо. Чай. Міцний чорний чай також чудово впорається з брудом на вікнах. Для цього треба приготувати пів літра міцного чаю без домішок і додати туди три ложки оцту. Цю рідину за допомогою розпилювача треба нанести на вікна і добре протерти їх паперовим рушником. Потім слід ополоснути чистою водою і витерти насухо.

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