Скільки танків можуть виробляти в РФ щомісяця: аналіз ISW

Щомісяця оборонно-промисловий комплекс агресорки Росії може виробляти щонайменше 100 основних бойових танків. Саме дозволяє окупантам і замінювати втрати на фронті, і зберегти нинішній темп операцій "в осяжному майбутньому".

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, за наявною інформацією, єдиний російський виробник танків "Уралвагонзавод" виробляв 20 бойових машин на місяць станом на березень 2023 року. Тим часом путінський посіпака, заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв заявив торік березні, що російський ОПК може виробляти 1500 основних бойових танків 2023-го - це означає середній рівень виробництва 125 танків на місяць.

Аналітики наголосили, що Міноборони Росії заявило 30 січня, що підприємство ОПК "Новатор" виконало державне оборонне замовлення на крилаті ракети "Калібр" і балістичні ракети "Іскандер" у 2023 році. Щобільше - гендиректор підприємства Фарід Абдрахманов доповів, що "Новатор" виконав державне оборонне замовлення на ці ракети, перейшовши на цілодобове виробництво та створивши тризмінний графік роботи на всіх своїх заводах. Крім того, зазначається, що нібито "Новатор" вже виконав 17% державного оборонного замовлення на 2024 рік.

В ISW також зауважують, що заступник ГУР України Вадим Скібіцький заявив 15 січня, що російські війська не включали крилаті ракети "Калібр" до серій ударів по Україні від середини вересня 2023-го. Ймовірно, як частину зусиль зі створення ракетного резерву, і що Росія, ймовірно, має труднощі з виробництвом цих крилатих ракет. Адже для їхнього виробництва потрібно багато іноземних компонентів, заблокованих міжнародними санкціями.

Нагадаємо, 30 січня президент Володимир Зеленський повідомив, скільки ракет і дронів запустила РФ по Україні від початку 2024-го. Так, росіяни випустили понад 330 ракет і близько 600 безпілотників.

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