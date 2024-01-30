ЗСУ знищили на Луганщині російський бомбардувальник Су-34

Українські Збройні сили збили ворожий бомбардувальник Су-34 у небі над Луганською областю.

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Генштабу Андрій Ковальов.

За його словами, українські захисники збили винищувач-бомбардувальник росіян Су-34 над Луганською областю в понеділок, 29 січня.

Загалом, за даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила 332 літаки та 324 гелікоптери.

Нагадаємо, командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук 22 грудня повідомив, що ЗСУ знищили на півдні три ворожі бомбардувальники Су-34. Сталося це в районі Кринок в Херсонській області.

Вже за кілька днів Генштаб ЗСУ поінформував про знищення російських Су-30 та Су-34. Так, 24 грудня на Одеському напрямку була бойова робота по російському Су-30 у Чорному морі, а ураження Су-34 на Маріупольському напрямку.