ВСУ уничтожили в Луганской области российский бомбардировщик Су-34

РФ потеряла еще один самолет 29 января.

Украинские вооруженные силы сбили вражеский бомбардировщик Су-34 в небе над Луганской областью.

Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Генштаба Андрей Ковалев.

По его словам, украинские защитники сбили истребитель-бомбардировщик россиян Су-34 над Луганской областью в понедельник, 29 января.

В целом, по данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла 332 самолета и 324 вертолета.

Напомним, командующий Воздушными силами ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук 22 декабря сообщил, что ВСУ уничтожили на юге три вражеских бомбардировщика Су-34. Произошло это в районе Крынок в Херсонской области.

Уже через несколько дней Генштаб ВСУ проинформировал об уничтожении российских Су-30 и Су-34. Так, 24 декабря в Одесском направлении была боевая работа по российскому Су-30 в Черном море, а поражение Су-34 на Мариупольском направлении.

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