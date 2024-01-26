Игнат рассказал, сколько самолетов Ил-76 осталось в России

У Украины также есть такие суда на вооружении.

Агрессорка Россия имеет на вооружении около сотни самолетов Ил-76. Они перевозят разные грузы. В том числе и военного характера.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"У нас тоже есть такие самолеты на вооружении. Военно-транспортная авиация, базировавшаяся в Мелитополе. Это самолеты мощные, тяжелые, по всему миру летают. Они перевозят грузы и военного характера, и другие. Россия имеет около сотни таких самолетов", — сказал Игнат.

По его словам, для россиян "жизнь пилотов и один или два самолета не являются какой-то серьезной потерей в их бесчеловечном кровавом режиме".

"Вы видели историю из ППК "Вагнера". Сколько "вагнеровцы" положили летательных аппаратов. Там вообще удивляешься, что Россия не будет соответственно оплакивать или сожалеть о потерянном", — говорит спикер Воздушных сил.

Напомним, 24 января в Белгородской области РФ упал самолет Ил-76. Инцидент произошел в Корочанском районе в селе Яблуново.

Российские пропагандисты и Минобороны страны-агрессорки распространили информацию, что якобы на борту находились украинские военнопленные, которые якобы перевозились для обмена. Между тем, украинское ГУР воздерживается от комментариев относительно обнародованных Россией списков украинских пленных, которые якобы могли находиться на борту самолета.

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