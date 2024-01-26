Украинские пленные на борту Ил-76: что говорят в ООН

В настоящее время в Организации Объединенных Наций не могут установить, находились ли на борту упавший в Белгородской области самолета Ил-76 украинские военнопленные.

Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло на заседании Совета Безопасности ООН 25 января.

"ООН не в состоянии проверить эти сообщения или обстоятельства катастрофы. Очевидно, что инцидент произошел в продолжающемся контексте вторжения России в Украину и войне", — сказала заместитель генсека ООН.

Она отметила, что по данным Москвы, на борту самолета находились 65 украинских военнопленных, шесть российских членов экипажа и три российских военнослужащих, а также добавила, что в Киеве заявляют, что судно могло перевозить ракеты для армии РФ.

Дикарло также напомнила, что Украина призвала к проведению международного расследования инцидента. Кроме того, она отметила, что в последние недели масштабы и интенсивность атак на украинские населенные пункты выросли, а это, по ее словам, указывает на опасную траекторию войны. Представитель ООН выразила обеспокоенность из-за ракетных ударов РФ по гражданским районам, которые уносят жизнь мирных жителей, а также наносят разрушение критически важной инфраструктуры.

Падение Ил-76

24 января в Белгородской области РФ упал самолет Ил-76. Инцидент произошел в Корочанском районе в селе Яблуново. РосСМИ утверждают, что на борту в общей сложности было якобы около 70 человек.

Российские пропагандисты и Минобороны распространили информацию, что якобы на борту находились украинские военнопленные, которых вроде бы перевозили для обмена. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что не может подтвердить пребывание украинцев на борту.

Между тем, украинское ГУР воздерживается от комментариев относительно обнародованных Россией списков украинских пленных, которые якобы могли находиться на борту самолета. Украина настаивает на проведении международного расследования, чтобы точно выяснить все детали произошедшего.

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