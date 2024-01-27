КНДР стремится создать баллистические ракеты дальнего радиуса действия - США

США работают над тем, чтобы обеспечить безопасность своих союзников в регионе.

В Северной Корее стремятся получить возможность наносить ракетные удары на больших расстояниях, поэтому пытаются создать соответствующие баллистические ракеты.

Об этом сообщил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Он отметил, что согласно разведывательной информации США в КНДР продолжают развивать технологии в области военного производства, в частности, это касается баллистических ракет дальнего радиуса действия.

Соединенные Штаты работают над тем, чтобы обеспечить безопасность своих союзников в регионе, включая Японию и Южную Корею.

"Мы будем делать то, что должны делать, чтобы быть уверенными, что можем защитить Соединенные Штаты, защитить наших союзников и партнеров", — заявил Кирби.

Напомним, ранее сообщалось, что Северная Корея заявила, что провела испытание новой стратегической крылатой ракеты.

Кроме того, мы ранее информировали, что Северная Корея запустила крылатые ракеты в сторону Желтого моря.

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