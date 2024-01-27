КНДР прагне створити балістичні ракети дальнього радіусу дії — США

США працюють над тим, що забезпечити безпеку своїх союзників у регіоні.

У Північній Кореї прагнуть отримати можливість завдавати ракетних ударів на великих відстанях, тому намагаються створити відповідні балістичні ракети.

Про це повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Він зазначив, що згідно з розвідувальною інформацією США у КНДР продовжують розвивати технології у галузі військового виробництва, зокрема це стосується балістичних ракет дальнього радіусу дії.

Сполучені Штати працюють над тим, що забезпечити безпеку своїх союзників у регіоні, зокрема Японію та Південну Корею.

"Ми робитимемо те, що маємо робити, щоби бути певними, що можемо захистити Сполучені Штати, захистити наших союзників і партнерів", - заявив Кірбі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Північна Корея заявила, що провела випробування нової стратегічної крилатої ракети.

Крім того, ми раніше інформували, що Північна Корея запустила крилаті ракети у бік Жовтого моря.

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