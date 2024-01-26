КНДР готова розпочати вийну проти Південної Кореї, але вагається - Bloomberg

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин робить заяви, які вказують на його бажання розпочати війну проти Південної Кореї, однак у нього є вагома причина уникати прямого зіткнення.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що темпи економічного зростання КНДР досягла найвищого рівня за майже десятиліття, здебільшого завдяки продажам озброєнь Росії.

З жовтня Північна Корея поставила понад 2 мільйони артилерійських снарядів і кілька балістичних ракет до Росії. Вартість поставлених ракет може сягати кількох мільйонів доларів кожна, і Росії, ймовірно, доведеться купувати у Пхеньяна пускові установки для них. Експерти вважають, що обсяг продажів військової техніки КНДР може сягнути мільярдів доларів, що в поєднанні зі зростанням торгівлі з Китаєм може призвести до зростання економіки країни на 0,5% поточного року.

Видання зазначає, що ця стратегія продажів дає змогу Північній Кореї уникати міжнародних санкцій, однак також пом’якшує тиск на лідера КНДР і дає змогу уникати радикальних заходів, включно з військовими діями. З огляду на можливі негативні наслідки, Кім Чен Ин, здається, вважає за краще уникати відкритої війни.

Експерти також припускають, що Росія і Північна Корея можуть поглиблювати співробітництво найближчими місяцями, а передбачуване відвідування Путіним Пхеньяна може стати додатковим кроком у зміцненні відносин. Міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік висловив думку, що Північна Корея готується поставити Росії нові типи тактичних керованих ракет, які можуть бути використані в бомбардуваннях України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Північна Корея заявила, що провела випробування нової стратегічної крилатої ракети.

Крім того, ми раніше інформували, що Путін знову збирається відвідати Північну Корею на запрошення Кім Чен Ина.

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