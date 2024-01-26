КНДР готова начать войну против Южной Кореи, но колеблется — Bloomberg

КНДР достигла наивысшего уровня развития почти за десятилетия, в основном благодаря продажам вооружений России.

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын делает заявления, указывающие на его желание начать войну против Южной Кореи, однако у него есть веская причина избегать прямого столкновения.

Также читайте Северная Корея запустила крылатые ракеты в сторону Желтого моря

Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что темпы экономического роста КНДР достигли наивысшего уровня почти за десятилетия, в основном благодаря продажам вооружений России.

С октября Северная Корея поставила более 2 миллионов артиллерийских снарядов и несколько баллистических ракет в Россию. Стоимость поставленных ракет может достигать нескольких миллионов долларов каждая, и России, вероятно, придется покупать у Пхеньяна пусковые установки для них. Эксперты считают, что объем продаж военной техники КНДР может составить миллиарды долларов, что в сочетании с ростом торговли с Китаем может привести к росту экономики страны на 0,5% текущего года.

Издание отмечает, что эта стратегия продаж позволяет Северной Корее избегать международных санкций, однако также смягчает давление на лидера КНДР и позволяет избегать радикальных мер, включая военные действия. Учитывая возможные негативные последствия, Ким Чен Ын, кажется, предпочитает избегать открытой войны.

Эксперты также предполагают, что Россия и Северная Корея могут углублять сотрудничество в ближайшие месяцы, а предполагаемое посещение Путиным Пхеньяном может стать дополнительным шагом в укреплении отношений. Министр обороны Южной Кореи Шин Вонсик выразил мнение, что Северная Корея готовится поставить России новые типы тактических управляемых ракет, которые могут быть использованы в бомбардировках Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Северная Корея заявила, что провела испытание новой стратегической крылатой ракеты.

Кроме того, мы ранее информировали, что Путин снова собирается посетить Северную Корею по приглашению Ким Чен Ина.

Читайте также: