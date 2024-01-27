Астрологічний прогноз на 27 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна розпочинати реалізацію важливих проєктів – судячи з того, що на календарі субота, вони – з великою ймовірністю – будуть побутовими та господарськими.

Символ дня: Виноградні грона.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: жовтий, золотий.

Щасливі камені дня: гематит (дає силу стійкість і витривалість), вороне або соколине око (дарує дар передбачення).

За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози, нирки.

Хвороби дня: велика можливість підхопити вірусне захворювання, яке на якийсь час виб'є з повноцінного режиму життя і роботи, тому необхідно відмовитися від відвідування місць великого скупчення людей.

Харчування дня: можна дозволити собі не тільки корисну, а й шкідливу їжу — зрозуміло, в міру.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Магія та містика дня: можна створювати талісмани та обереги.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими і здійснюються на третій день.

Табу дня: не можна займатися самокритикою і звинувачувати себе в подіях, що трапилися – давно чи нещодавно.

Цитата дня: «Від людини, яку неможливо розвеселити, добрих справ чекати не доводиться» (Семюел Джонсон).

Читайте також: