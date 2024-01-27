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Астрологический прогноз на 27 января

Астрологический прогноз на 27 января

Виноградная гроздь - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно приступать к реализации важных проектов – судя по тому, что на календаре суббота, они – с большой долей вероятности – будут бытовыми и хозяйственными. 

Символ дня: виноградная гроздь. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: желтый, золотой. 

Счастливые камни дня: гематит (дает силу стойкость и выносливость), вороний или соколиный глаз (дарует дар предвидения). 

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы, почки. 

Болезни дня: велика вероятность подхватить вирусное заболевание, которое на какое-то время выбьет из полноценного режима жизни и работы, поэтому необходимо отказаться от посещения мест большого скопления людей. 

Питание дня: можно позволить себе не только полезную, но и вредную пищу – разумеется, в меру. 

Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться. 

Магия и мистика дня: можно создавать талисманы и обереги. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и сбываются на третий день. 

Табу дня: нельзя заниматься самокритикой и винить себя в случившихся – давно или недавно – событиях. 

Цитата дня: "От человека, которого невозможно развеселить, добрых дел ждать не приходится" (Сэмюэл Джонсон). 

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