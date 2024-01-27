Астрологический прогноз на 27 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно приступать к реализации важных проектов – судя по тому, что на календаре суббота, они – с большой долей вероятности – будут бытовыми и хозяйственными.

Символ дня: виноградная гроздь.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: желтый, золотой.

Счастливые камни дня: гематит (дает силу стойкость и выносливость), вороний или соколиный глаз (дарует дар предвидения).

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы, почки.

Болезни дня: велика вероятность подхватить вирусное заболевание, которое на какое-то время выбьет из полноценного режима жизни и работы, поэтому необходимо отказаться от посещения мест большого скопления людей.

Питание дня: можно позволить себе не только полезную, но и вредную пищу – разумеется, в меру.

Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться.

Магия и мистика дня: можно создавать талисманы и обереги.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и сбываются на третий день.

Табу дня: нельзя заниматься самокритикой и винить себя в случившихся – давно или недавно – событиях.

Цитата дня: "От человека, которого невозможно развеселить, добрых дел ждать не приходится" (Сэмюэл Джонсон).

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