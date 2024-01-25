Падение Ил-76: эксперт назвал три варианта намерений россиян

Эксперт не исключает, что инцидент с Ил-76 – это фактически заявление о том, что россияне будут убивать пленных за сбитые самолеты.

Даже если на самолете ИЛ-76 не было украинских пленных, его падение является следствием террористической деятельности России.

Такое мнение высказал юрист, представитель президента Украины в АР Крым (2017-2018) Борис Бабин, передает "Эспрессо".

"Это террористическая деятельность. Если эти люди были живы на утро прошедшего дня, есть мало шансов увидеть их живыми. Если их не было на борту, это репрессированное преступление, фактически расстрел заложников, объявленный публично", – заявил эксперт.

Первый вариант намерений РФ

Он отметил, что заявление об якобы находившихся на борту самолета украинцах – международное преступление и попытка превратить военнопленных в заложники.

"Если пленных не было в самолете, но РФ заявила об их убийстве, фактически это заявление о том, что россияне будут убивать пленных за сбитые самолеты", — пояснил Бабин.

Второй вариант

Если же окажется, что пленные действительно были на борту, основная вина РФ в том, что они нарушили Женевскую конвенцию, содержащую четкий запрет содержать пленных в зоне боевых действий, где есть риски обстрелов, добавил эксперт.

Третий вариант

Третий вариант – если кроме пленных или прикрываясь пленными, россияне могли перевозить военный груз.

"Все три гипотетических варианта, а других не может быть, свидетельствуют о том, что РФ совершила соответствующие военные преступления по нарушению Женевской конвенции", — подчеркнул эксперт.

Он считает, что таким образом, Россия пытается дестабилизировать ситуацию в украинском обществе.

"Любая острая реакция украинцев на заявления РФ, подтолкнет россиян к новым подобным провокациям. В дальнейшем мы будем видеть такие же провокации агрессора", — предположил он.

Бабин отметил, что шло больше суток после, но до сих пор нет достоверной вероятной аудиофиксации, видеофиксации ситуации, допуска международных представителей к месту событий.

"Черные ящики забрало Минобороны РФ. Фактически, за сутки Россия сделала все, чтобы взорвать любое доверие к дальнейшим заявлениям и действиям в этой ситуации", – подытожил эксперт.

Напомним, что в среду, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области упал тяжелый российский военно-транспортный самолет Ил-76.

В ГУР подтвердили, что вчера должен был состояться обмен пленными, однако отметили, что нет информации, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве.

Между тем "Схемы" установили фамилии погибших членов экипажа, однако были ли на борту украинские пленные, им пока неизвестно.

ТСН.ua собрал все версии и странные нюансы инцидента.

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