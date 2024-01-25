Падіння Іл-76: експерт назвав три варіанти намірів росіян

Експерт не виключає, що інцидент з Іл-76 – це фактично заява про те, що росіяни вбиватимуть полонених за збиті літаки.

Навіть якщо на літаку ІЛ-76 не було українських полонених, його падіння є наслідком терористичної діяльності Росії.

Таку думку висловив юрист, представник президента України в АР Крим (2017-2018) Борис Бабін, передає "Еспресо".

"Це терористична діяльність. Якщо ці люди були живі на ранок минулого дня, є мало шансів побачити їх живими. Якщо їх не було на борту, це репресований злочин, фактично розстріл заручників, оголошений публічно", – заявив експерт.

Перший варіант намірів РФ

Він наголосив, що заява про українців, які нібито були на борту літака – міжнародний злочин і спроба перетворити військовополонених у заручники.

"Якщо полонених не було у літаку, але РФ заявила про їх вбивство, фактично, це заява про те, що росіяни вбиватимуть полонених за збиті літаки", – пояснив Бабін.

Другий варіант

Якщо ж виявиться, що полонені дійсно були на борту, основна провина РФ в тому, що вони порушили Женевську конвенцію, яка містить чітку заборону утримувати полонених в зоні бойових дій, там де є ризики обстрілів, додав експерт.

Третій варіант

Третій варіант – якщо крім полонених, або прикриваючись полоненими, росіяни могли перевозити військовий вантаж.

"Усі три гіпотетичні варіанти, а інших не може бути, свідчать про те, що РФ вчинила відповідні воєнні злочини з порушення Женевської конвенції", – наголосив експерт.

Він вважає, що таким чином, Росія намагається дестабілізувати ситуацію в українському суспільстві.

"Будь-яка гостра реакція українців на заяви РФ, підштовхне росіян до нових подібних провокацій. Надалі ми будемо бачити такі самі провокації агресора", – припустив він.

Бабін зауважив, що ройшло більше доби після, але досі немає достовірної вірогідної аудіофіксації, відеофіксації ситуації, допуску міжнародних представників до місця подій.

"Чорні ящики забрало Міноборони РФ. Фактично, за добу Росія зробила все, щоб підірвати будь-яку довіру до подальших заяв та дій в цій ситуації", – підсумував експерт.

Нагадаємо, що у середу, 24 січня, у Корочанському районі Бєлгородської області впав російський важкий військово-транспортний літак Іл-76.

У ГУР підтвердили, що вчора мав відбутися обмін полоненими, проте зазначили, що не мають інформації, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.

Тим часом "Схеми" встановили прізвища загиблих членів екіпажу, однак чи були на борту українські полонені, їм поки невідомо.

ТСН.ua зібрав всі версії та дивні нюанси інциденту.

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