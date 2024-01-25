Мороз та мокрий сніг з дощем: якою буде погода в Україні 26 січня

У п'ятницю, 26 січня, в Україні будуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу, а на дорогах - ожеледиця. Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Вночі в Україні буде помірний, а вдень невеликий мокрий сніг та дощ. На заході - місцями налипання мокрого снігу. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця. У західних, Одеській, місцями у Вінницькій та Житомирській областях пориви вітру будуть сягати 15-20 м/с.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні. У деяких регіонах оголошено небезпеку.

"26 січня у західних та Одеській областях пориви вітру 15-20 м/с. В Карпатах - хуртовина", - йдеться у повідомленні.

Температура повітря в регіонах протягом доби буде від 2° морозу до 3° тепла. Втім, вдень на Одещині температура підніметься до +1-6° тепла. У Карпатах синоптики прогнозують сніг, та хуртовину. Стовпчики термометрів покажуть вночі та вдень 2-7° морозу.

Прогноз погоди в Україні на добу 26 січня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині буде хмарно. Вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах - місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

В Київській області температура повітря вночі та вдень буде від 2° морозу до 3° тепла. В Києві стовпчики термометрів протягом доби покажуть 0-2° тепла.

Нагадаємо, синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталія Птуха розповіла, чи будуть ще сильні морози в Україні. Метеорологиня зазначила, що в січні 2024 року значні морози тривали 2-3 дні. Решту часу відзначалися помірні або навіть позитивні температурні значення.

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