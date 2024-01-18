Чи будуть ще сильні морози в Україні: прогноз синоптикині

У січні 2024 року в деяких регіонах України зафіксували морози до -25 градусів. Проте ці холоди не затрималися надовго, і незабаром температура підвищилася. Імовірно, таких холодів в Україні більше не буде цього сезону.

Про це повідомила синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталія Птуха в коментарі виданню "24 Канал".

Метеорологиня зазначила, що в січні 2024 року значні морози тривали 2-3 дні. Решту часу відзначалися помірні або навіть позитивні температурні значення. Також вона висловила припущення, що найсильніші морози за весь зимовий період могли вже минути.

"Така ймовірність, звісно, є, але й повторення подібного ми не відкидаємо, адже це тільки середина зими... Можливо, були найбільші, але подивимося. Поки що ще рано загадувати", — сказала Птуха.

Нагадаємо, сьогодні, 18 січня, в Україні спостерігатиметься погіршення погодних умов. Людей закликають бути уважними, особливо на дорогах.

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