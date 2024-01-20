ЄС хоче реформувати Фонд військової допомоги Україні – Bloomberg

Євросоюз переходить від надання зброї з наявних запасів до закупівлі нової.

Зовнішньополітичне відомство Європейського Союзу представило державам-членам пропозицію щодо реформування Фонду, який надає військову підтримку Україні, оскільки ЄС переходить від надання зброї з наявних запасів до закупівлі нової.

Про це пише Bloomberg з посиланням на відповідний документ.

У документі викладені умови створення раніше запропонованого Фонду допомоги Україні з річним бюджетом близько 5 мільярдів євро, про який уряди країн ЄС не змогли домовитися. Розмір фонду кілька разів збільшувався, але рішення про виділення та виплату коштів вимагають одностайної підтримки.

Відповідно до поточного механізму фінансування, відомого як Європейський фонд миру (EPF), країни-члени отримують відшкодування за зброю, яку вони надсилають Україні. Після повномасштабного вторгнення Росії до України було схвалено сім пакетів на загальну суму 3,5 мільярда євро, а також 2 мільярда євро на постачання боєприпасів.

Країни-члени сперечалися щодо ставок відшкодування та використання механізму для компенсації закупівель, тоді як Угорщина заблокувала восьмий транш фінансування для компенсації країнам ЄС за поставки зброї.

"Необхідно якнайшвидше досягти політичної згоди щодо запропонованої мети – збільшити загальну фінансову стелю ЄФПЗ на 5 мільярдів євро, спеціально призначених для України", – йдеться в документі.

Дипломатичні представники кількох країн, у тому числі Німеччини, на зустрічі в середу припустили, що EPF у тому вигляді, в якому він створений, стає менш ефективним, оскільки в майбутньому більше поставок буде здійснюватися за рахунок новопридбаної зброї, а не з наявних запасів.

Інші країни-члени хотіли б, щоб фонд допомоги був вбудований в ЄФМ, водночас як деякі країни хочуть зберегти нинішній механізм, повідомляє агентство Bloomberg.

Пропозиція зовнішньополітичного відомства ЄС спрямована на узгодження різних позицій шляхом зміни управління фондом, включаючи фіксацію ставок відшкодування та надання більш високого бонусу за спільні ініціативи між європейською та українською промисловістю.

Як йдеться в проєкті, відшкодування за поставки зі складів та односторонні закупівлі будуть поступово скасовані.

Передбачають, що фонд матиме два основних напрямки, які підтримуватимуться через ЄФМ: надання летальної та нелетальної підтримки Україні шляхом спільних закупівель через європейську промисловість, а також продовження тренувань та оснащення українських військ.

Цей інструмент має доповнити будь-яку двосторонню допомогу, що надається Києву державами-членами.

Планують, що фонд буде використовуватися для задоволення найбільш нагальних потреб України в артилерії, спеціалізованих боєприпасах, безпілотниках та засобах протиповітряної оборони, а також нелетальних елементах, таких як розмінування, військово-медичне забезпечення та кібербезпека.

Залучення неєвропейського озброєння та послуг до роботи ЄС з підготовки та оснащення українських військ, наприклад, в межах коаліції винищувачів F-16, має розглядатися в кожному конкретному випадку, йдеться в документі.

Також повідомляється, що подальші співставні щорічні збільшення можуть бути передбачені до 2027 року, виходячи з потреб України та за умови політичного керівництва з боку держав-членів.

Нагадаємо, Євросоюз проведе аудит постачань зброї Україні.

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