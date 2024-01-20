Ядерна зброя у Білорусі: що спробує розіграти РФ та як поводитиметься Лукашенко

Білорусь накачується ядерною зброєю для того, щоб захиститися від ударів у відповідь з боку НАТО після початку російської агресії з білоруської території проти Польщі чи Литви. На практиці це може виглядати так само, як під час вторгнення до України з території Білорусі.

Про це пише нардеп Єгор Чернєв.

Як усе відбуватиметься

За словами нардепа, Лукашенко заявить, що його армія участі у війні не бере, агресію не здійснює, це все росіяни, а тому якщо хтось атакує його територію – отримає удар у відповідь. Цього разу ядерний.

"У цій схемі простежується явний розрахунок на те, що переляканий Захід це проковтне і погодиться воювати виключно на своїй території. І при цьому росіянам зовсім не потрібні величезні ресурси для такого вторгнення. Адже в умовах, коли війна, як і в Україні, буде вестися малими піхотними групами, які в росіян вже дуже досвідчені та підготовлені, західним арміям доведеться дуже важко", – наголошує Чернєв.

До того ж, продовжує він, мета росіян у випадку такого сценарію – просто завдати якомога більших втрат західним арміям, зламати моральний дух їхніх громадян та примусити до переговорів на своїх умовах. Про нову систему європейської безпеки без США та про відмову від підтримки України.

"Дуже хотілося б помилитися у своїх прогнозах, але все свідчить про те, що ми рухаємося до розширення меж війни. Про це говорять і наші партнери, і росіяни. Так буває, коли замість того, щоб надати Україні все, що потрібно для перемоги, довгими місяцями вигадуються причини, чому нам не можна давати той чи інший вид озброєння", – констатував нардеп.

І особливо прикро, каже Чернєв, що під ударом цього разу можуть опинитися наші найближчі друзі та союзники – Польща та Литва.

"Зрозуміло, що у результаті Росія все одно зазнає поразки. Її внутрішні ресурси не дозволять їй вести тривалу війну на декількох фронтах одночасно. Але багатьох жертв ще можна уникнути, якщо почати підтримувати Україну по-справжньому", – підсумував Єгор Чернєв.

Нагадаємо, Лукашенко заявив, що Білорусь безкоштовно отримала від Росії ядерні ракети "Іскандер".

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