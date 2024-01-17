В Україні попереджають про негоду: деталі

Українців закликають бути обережними.
У четвер, 18 січня, в Україні спостерігатиметься погіршення погодних умов. Людей закликають бути уважними, особливо на дорогах.
Про це пише ДСНС.
Які погодні умови
За даними синоптиків, очікуються:
- пориви вітру 15-20 м/с;
- в Карпатах значний сніг та мокрий сніг, хуртовина;
- на Закарпатті вночі значний мокрий сніг, вдень значний дощ;
- на дорогах країни, крім півдня, ожеледиця.
"Закликаємо водіїв та пішоходів бути обережними під час перебування на вулиці й не порушувати правил дорожнього руху", – акцентують у ДСНС.
Нагадаємо, синоптикиня повідомила, коли чекати на потепління в Україні.
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