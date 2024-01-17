В Україні попереджають про негоду: деталі

У четвер, 18 січня, в Україні спостерігатиметься погіршення погодних умов. Людей закликають бути уважними, особливо на дорогах.

Про це пише ДСНС.

Які погодні умови

За даними синоптиків, очікуються:

пориви вітру 15-20 м/с;

в Карпатах значний сніг та мокрий сніг, хуртовина;

на Закарпатті вночі значний мокрий сніг, вдень значний дощ;

на дорогах країни, крім півдня, ожеледиця.

"Закликаємо водіїв та пішоходів бути обережними під час перебування на вулиці й не порушувати правил дорожнього руху", – акцентують у ДСНС.

Нагадаємо, синоптикиня повідомила, коли чекати на потепління в Україні.

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