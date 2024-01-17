Ваші страви стануть удвічі смачнішими: куди треба додавати сушений часник

Як самостійно приготувати приправу з часнику, яка користь цієї спеції для здоров’я.

Сушений часник – це універсальна приправа, якою користуються всі кухарі світу. Напевно, немає жодної української господині, яка б не приправляла цією спецією свої кулінарні шедеври. До того ж, таку приправу можна зробити самостійно, щоб не купувати. А ще сушений часник має високу цінність і користь для здоров’я. Розповідаємо, у які страви додають сушений часник, чим він корисний для здоров’я і як власноруч зробити приправу.

Куди додають сушений часник

Ця приправа має інтенсивний характерний запах, тому її додають до різноманітних маринадів. Сушений мелений часник як доповнення йде для маринаду з додаванням оцту та оливкової олії. У такій заправці маринують м’ясо, рибу та овочі.

Також сушений часник використовують під час приготування різноманітних страв, навіть вегетаріанських. Спецію додають у м’ясо, рибу, овочі, грибні страви, котлети, запіканки, рагу, ковбаси та домашній майонез.

Необхідно знати, що додається сушений часник на різних етапах приготування. Якщо це суп чи борщ, то приправа додається за п’ять хвилин до готовності. Якщо це тушковані овочі або м’ясо, тоді варто сипати сухий часник за три хвилини до кінця приготування. У готові страви спецію можна додавати за бажанням. А щоб вона повністю розкрила свій смак, її попередньо варто просмажити на сковорідці з олією упродовж кількох хвилин.

Корисні властивості сушеного часнику

Окрім того, що часник посилює та розкриває смак різноманітних страв, він ще має декілька лікувальних та корисних властивостей.

Сушений часник містить залізо, тому вкрай корисний для роботи серцево-судинної системи.

Допомагає зміцнити імунітет та відновитися після тривалої хвороби.

Часник має антибактеріальні та противірусні властивості.

Сушений часник може попередити хворобу серця, зокрема, інфаркт.

Приправа дуже корисна для травної системи, розганяє метаболізм та виводить токсини з організму.

Як приготувати сушений часник власноруч

Якщо ви маєте вдома часник, то спецію можна зробити самостійно. З однієї середньої головки часнику виходить 20 грамів приправи.

Для приготування спеції треба почистити часник, нарізати зубчики на тоненькі пластинки і подрібнити. Потім часник варто відправити в мікрохвильову піч і потримати там 30 секунд на повній потужності. Такий трюк треба зробити чотири рази, після кожного разу подрібнений часник слід ретельно перемішувати.

Потім варто остудити приправу і подрібнити, бажано в кухонній ступці. Приготування спеції у вас займе хвилин п’ятнадцять, тому якщо маєте запаси часнику, можна сміливо робити таку приправу. Зберігати сушений часник потрібно у темному сухому місці в пакетику чи банці з герметичною кришкою.

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