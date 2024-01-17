Ваши блюда станут вдвое вкуснее: куда нужно добавлять сушеный чеснок

Как самостоятельно приготовить приправу из чеснока, какая польза этой специи для здоровья.

Сушеный чеснок – это универсальная приправа, которой пользуются все повара мира. Наверное, нет ни одной украинской хозяйки, которая не приправляла бы этой специей свои кулинарные шедевры. К тому же такую приправу можно сделать самостоятельно, чтобы не покупать. А еще сушеный чеснок имеет высокую ценность и пользу для здоровья. Рассказываем, в какие блюда добавляют сушеный чеснок, чем он полезен здоровью и как собственноручно сделать приправу.

Куда добавляют сушеный чеснок

Эта приправа имеет интенсивный характерный запах, поэтому ее добавляют в различные маринады. Сушеный молотый чеснок, как дополнение, идет для маринада с добавлением уксуса и оливкового масла. В такой заправке маринуют мясо, рыбу и овощи.

Также сушеный чеснок используют при приготовлении разнообразных блюд, даже вегетарианских. Специю добавляют в мясо, рыбу, овощи, грибные блюда, котлеты, запеканки, рагу, колбасы и домашний майонез.

Необходимо знать, что добавляется сушеный чеснок на разных этапах приготовления. Если это суп или борщ, приправа добавляется за пять минут до готовности. Если это тушеные овощи или мясо, тогда следует сыпать сухой чеснок за три минуты до конца приготовления. В готовые блюда специю можно добавлять по желанию. А чтобы она полностью раскрыла свой вкус, ее предварительно следует прожарить на сковороде с маслом в течение нескольких минут.

Полезные свойства сушеного чеснока

Кроме того, чеснок усиливает и раскрывает вкус разнообразных блюд, он еще имеет несколько лечебных и полезных свойств.

Сушеный чеснок содержит железо, поэтому очень полезен для работы сердечно-сосудистой системы.

Помогает укрепить иммунитет и восстановиться после продолжительной болезни.

Чеснок обладает антибактериальными и противовирусными свойствами.

Сушеный чеснок может предотвратить болезнь сердца, в частности, инфаркт.

Приправа очень полезна для пищеварительной системы, разгоняет метаболизм и выводит токсины из организма.

Как приготовить сушеный чеснок

Если у вас есть чеснок, то специю можно сделать самостоятельно. Из одной средней головки чеснока выходит 20 граммов приправы.

Для приготовления специи нужно почистить чеснок, порезать зубчики на тоненькие пластинки и измельчить. Затем чеснок следует отправить в микроволновку и подержать там 30 секунд на полной мощности. Такой трюк следует сделать четыре раза, после каждого раза измельченный чеснок следует тщательно перемешивать.

Затем следует остудить приправу и измельчить, желательно в кухонной ступке. Приготовление специи у вас займет минут пятнадцать, поэтому если у вас есть запасы чеснока, можно смело делать такую приправу. Хранить сушеный чеснок нужно в темном сухом месте в пакетике или банке с герметичной крышкой.

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