Не лише борошно: що додати в підливу для густоти – знадобиться лише один інгредієнт

Тушковане м'ясо з підливою – доволі популярна страва. Її готують дуже часто. Для густоти зазвичай додають борошно. Але що робити, якщо це неможливо?

М'ясо з підливою чудово поєднується з макаронами, будь-якою кашею, картопляним пюре, овочами. А тому така страва є просто незамінною на кухні.

Але в ній дуже важливо зберегти саме консистенцію та яскравий смак підливи. Вона має вийти достатньо густою, з добре вираженим ароматом і смаком. Однак так буває не завжди.

Що робити, якщо соус вийшов рідким і зовсім несмачним? Вихід є.

Зазвичай для густоти підливи у страву додають борошно. Але його треба підсипати на етапі приготування соусу. Тоді він добре загусне і не матиме неприємних грудочок. Однак якщо підлива вже повністю готова, але здається вам надто рідкою, виконувати такий кулінарний трюк не варто. Ви лише зіпсуєте всю страву.

Та не варто засмучуватися, адже існує альтернативний вихід. Додайте до вже готової підливи лише кілька чайних ложок гірчиці і ретельно перемішайте. Соус одразу загусне. Додатково він отримає пікантніший смак. А ще підлива стане наче "глянцевою" на вигляд.

Якщо ж вашим рідним не до вподоби гострий смак страв, можете просто замінити звичайну гірчицю діжонською. Ефект буде той самий, але гострота цього продукту помірніша. І замість надмірної "пекучості" страва отримає легку кислинку.

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