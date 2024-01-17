В Украине предупреждают о непогоде: детали

Украинцы призывают быть осторожными.
В четверг, 18 января, в Украине будет наблюдаться ухудшение погодных условий. Людей призывают быть внимательными, особенно на дорогах.
Об этом пишет ГСЧС.
Какие погодные условия
По данным синоптиков, ожидаются:
- порывы ветра 15-20 м/с;
- в Карпатах сильный снег и мокрый снег, метель;
- на Закарпатье ночью сильный мокрый снег, днем сильный дождь;
- на дорогах страны, кроме юга, гололедица.
"Призываем водителей и пешеходов осторожничать во время пребывания на улице и не нарушать правила дорожного движения", — акцентируют в ГСЧС.
Напомним, синоптик сообщила, когда ждать потепления в Украине.
Читайте также: