В Украине предупреждают о непогоде: детали

В четверг, 18 января, в Украине будет наблюдаться ухудшение погодных условий. Людей призывают быть внимательными, особенно на дорогах.

Об этом пишет ГСЧС.

Какие погодные условия

По данным синоптиков, ожидаются:

порывы ветра 15-20 м/с;

в Карпатах сильный снег и мокрый снег, метель;

на Закарпатье ночью сильный мокрый снег, днем сильный дождь;

на дорогах страны, кроме юга, гололедица.

"Призываем водителей и пешеходов осторожничать во время пребывания на улице и не нарушать правила дорожного движения", — акцентируют в ГСЧС.

Напомним, синоптик сообщила, когда ждать потепления в Украине.

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