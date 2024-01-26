Ігнат розповів, скільки літаків Іл-76 залишилося в Росії

Україна також має такі судна на озброєнні.

Агресорка Росія має на озброєнні є близько сотні літаків Іл-76. Вони перевозять різні вантажі. Зокрема, й військового характеру.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"В нас теж є такі літаки на озброєнні. Військово-транспортна авіація, яка базувалася в Мелітополі. Це літаки потужні, важкі, по всьому світу літають. Вони перевозять вантажі й військового характеру, й інші. Росія має близько сотні таких літаків", - сказав Ігнат.

З його слів,о для росіян "життя пілотів і один чи два літаки не є якоюсь серйозною втратою в їх нелюдському кривавому режимі".

"Ви бачили історію з ПВК "Вагнера". Скільки "вагнерівці" поклали літальних апаратів. Там взагалі дивуєшся, що Росія не буде відповідно оплакувати чи жалкувати за втраченим", - каже речник Повітряних сил.

Нагадаємо, 24 січня у Бєлгородській області РФ упав літак Іл-76. Інцидент стався в Корочанському районі в селі Яблуново.

Російські пропагандисти та Міноборони країни-агресорки поширили інформацію, що нібито на борту перебували українські військовополонені, яких начебто перевозили для обміну. Тим часом українське ГУР утримується від коментарів щодо оприлюднених Росією списків українських полонених, які нібито могли перебувати на борту літака.

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